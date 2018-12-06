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    Влашич: Не представляю себя игроком «Спартака»

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнил дерби со «Спартаком» с принципиальным противостоянием в Хорватии «Хайдука» и загребского «Динамо».

    Никола Влашич
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    «Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби постоянно пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

    За месяц до дерби все вокруг говорят о нём: партнёры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Хотя такой ненависти, как между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", вроде как нет. Могу ли представить себя игроком "Спартака"? Нет. Это исключено», — цитирует Влашича «Чемпионат». 0

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