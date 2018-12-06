Моуринью: Оставьте нас в покое и дайте нам время

Главный тренерзаявил, что его команда еще не совсем зрелая и нуждается во времени.

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«Я не согласен с людьми, сравнивающими этот "Манчестер" с тем, в котором играли Рой Кин, Рууд ван Нистелрой и Неманья Видич. Оставьте нас в покое и дайте нам время. Доволен, что у нашей команды есть душа и сердце, но ей пока не хватает стабильности и целостности.

Игроки вновь вышли и изо всех сил бились, за что стоит похвалить команду. Они действовали на грани и были действительно уставшими после поединка. Смоллинг играл, превозмогая проблемы со здоровьем, Рашфорд отдал все за эту футболку. Тем не менее даже со скамейки запасных в наших действиях чувствовалась паника, когда мяч оказывался неподалёку от наших ворот. "Арсенал" был опасен только в тех случаях, когда мы теряли владение в опасных зонах», — приводит слова Мауринью Goal.

После 15 туров «МЮ» с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 0