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    Моуринью: Оставьте нас в покое и дайте нам время

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команда еще не совсем зрелая и нуждается во времени.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    «Я не согласен с людьми, сравнивающими этот "Манчестер" с тем, в котором играли Рой Кин, Рууд ван Нистелрой и Неманья Видич. Оставьте нас в покое и дайте нам время. Доволен, что у нашей команды есть душа и сердце, но ей пока не хватает стабильности и целостности.

    Игроки вновь вышли и изо всех сил бились, за что стоит похвалить команду. Они действовали на грани и были действительно уставшими после поединка. Смоллинг играл, превозмогая проблемы со здоровьем, Рашфорд отдал все за эту футболку. Тем не менее даже со скамейки запасных в наших действиях чувствовалась паника, когда мяч оказывался неподалёку от наших ворот. "Арсенал" был опасен только в тех случаях, когда мы теряли владение в опасных зонах», — приводит слова Мауринью Goal.

    После 15 туров «МЮ» с 23 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 0

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