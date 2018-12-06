Скончался чемпион и обладатель Кубка СССР Минаев

Экс– полузащитник, чемпион и обладатель Кубка СССРскончался на 65-м году жизни, передает «Спорт-Экспресс».

Александр Минаев архив 100% Высокие коэффициенты Играть!

Александр был воспитанником спартаковской школы и выступал в составе красно-белых с 1972 по 1975 год. Всего Минаев провел за «Спартак» 113 игр и забил 10 мячей, становился серебряным призером чемпионата СССР 1974 года, защищал цвета первой и олимпийской сборных СССР, в 1976 году завоевал в Монреале бронзовую медаль Олимпиады.

В 1976-м году Минаев перешел в «Динамо». В составе бело-голубых он сразу же стал чемпионом страны. Также становился обладателем Кубка СССР 1977 года и финалистом Кубка СССР 1979 года.

Минаев — обладатель Кубка сезона 1977 года, в финале которого забил решающий гол, полуфиналист Кубка обладателей кубков европейских стран 1978 года. 0