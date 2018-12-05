«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала КР

Московскийна своем поле сыграл вничью с екатеринбургским(1:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Счет в матче сразу после перерыва открыли хозяева. На 48-й минуте защитники «Урала» не смогли вынести мяч из центра собственной штрафной. В результате случился удачный для Ханни отскок и тот точным ударом с угла вратарской поразил ворота.

А на 67-й минуте уральцы отыгрались. Эль-Кабир ушел от соперника на левом краю чужой штрафной и навесил в центр на Ильина, а тот точным ударом отправил мяч в угол ворот.

Ответный матч «Урал» и «Спартак» проведут в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 24 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Оренбург» — «Арсенал» (Тула).