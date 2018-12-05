«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала КР

Фрагмент матча
«Спартак»
Счет в матче сразу после перерыва открыли хозяева. На 48-й минуте защитники «Урала» не смогли вынести мяч из центра собственной штрафной. В результате случился удачный для Ханни отскок и тот точным ударом с угла вратарской поразил ворота.
А на 67-й минуте уральцы отыгрались. Эль-Кабир ушел от соперника на левом краю чужой штрафной и навесил в центр на Ильина, а тот точным ударом отправил мяч в угол ворот.
Ответный матч «Урал» и «Спартак» проведут в Екатеринбурге. Встреча запланирована на 24 февраля. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Оренбург» — «Арсенал» (Тула).
Кубок России. 1/4 финала
«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (1:0)
Голы: Ханни, 48 (1:0). Ильин, 67 (1:1)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Бавин, Егорычев (Жигулев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85)Предупреждения: Бавин, 13. Кутепов, 21. Комбаров, 40. Егорычев, 53. Глушаков, 55. Эль-Кабир, 90+2