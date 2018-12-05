Глушаков и Максименко — в старте «Спартака» на матч с «Уралом»

Александр Максименко
«Спартак»
«Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Джано, Ташаев, Попов, Игнатов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.
«Урал»: Годзюр, Бырзгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.
Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.
Начало встречи — в 19:30 мск.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0