Глушаков и Максименко — в старте «Спартака» на матч с «Уралом»

назвали составы на первый матч 1/4 финала Кубка России, который пройдет сегодня, 5 декабря.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Джано, Ташаев, Попов, Игнатов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.

«Урал»: Годзюр, Бырзгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.

Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.

Начало встречи — в 19:30 мск.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0