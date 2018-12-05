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    Глушаков и Максименко — в старте «Спартака» на матч с «Уралом»

    Спартак Урал Кубок России Футбол России
    «Спартак» и «Урал» назвали составы на первый матч 1/4 финала Кубка России, который пройдет сегодня, 5 декабря.

    Александр Максименко
    Александр Максименко
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    «Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    Запасные: Ребров, Селихов, Гапонов, Самедов, Джано, Ташаев, Попов, Игнатов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.

    «Урал»: Годзюр, Бырзгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.

    Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Балажиц, Евсеев, Жигулев, Чантурия, Бумаль, Араторе, Панюков, Юсупов.

    Начало встречи — в 19:30 мск.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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