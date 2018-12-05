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    Сафонов признан лучшим футболистом «Краснодара» в ноябре

    Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом команды в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов
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    Сафонов получил 31,5 процента голосов болельщиков.

    Отметим, что в ноябре голкипер сыграл в пяти матчах, и во всех команда отпраздновала победы.

    Второе место по итогам голосования занял нападающий Ари (24,5 процента), а третье — нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (11,2 процента).

    Напомним, что в сентябрьском и октябрьском голосовании победил атакующий полузащитник «горожан» Виктор Классон, а лучшим по итогам июля-августа 2018 года был признан еще один голкипер команды — Станислав Крицюк. 0

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