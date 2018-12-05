Сафонов признан лучшим футболистом «Краснодара» в ноябре

Голкипер «Краснодара»признан лучшим футболистом команды в ноябре, сообщает пресс-служба клуба.

Сафонов получил 31,5 процента голосов болельщиков.

Отметим, что в ноябре голкипер сыграл в пяти матчах, и во всех команда отпраздновала победы.

Второе место по итогам голосования занял нападающий Ари (24,5 процента), а третье — нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (11,2 процента).

Напомним, что в сентябрьском и октябрьском голосовании победил атакующий полузащитник «горожан» Виктор Классон, а лучшим по итогам июля-августа 2018 года был признан еще один голкипер команды — Станислав Крицюк. 0