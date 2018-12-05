«Локомотив» одолел «Рубин» в первом матче четвертьфинала Кубка

«Локомотив»
«Локомотив»
Единственный гол в игре забил защитник московской команды Ведран Чорлука на 54-й минуте.
Фернандеш навесил в штрафную со стандарта, мяч попал в Эдера, заметался между ним, Уремовичем и Азмуном и в итоге отскочил к Чорлуке, который мощным ударом от линии вратарской вколотил его в сетку.
Ответный матч «Рубина» с «Локомотивом» состоится 23 февраля 2019 года в Казани.Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Ростов».
Кубок России. 1/4 финала
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (0:0)
Гол: Чорлука, 54«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 16), Тарасов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 46), Фернандеш (Денисов, 89), Лысов, Эдер«Рубин» (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Сорокин, Калинин, Гранат, Подберезкин (Полоз, 20), Могилевец, Байрамян, АзмунПредупреждение: Сесар Навас, 45+3