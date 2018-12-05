«Локомотив» одолел «Рубин» в первом матче четвертьфинала Кубка

Московскийодержал домашнюю победу в первом матче четвертьфинала Кубка России против— 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник московской команды Ведран Чорлука на 54-й минуте.

Фернандеш навесил в штрафную со стандарта, мяч попал в Эдера, заметался между ним, Уремовичем и Азмуном и в итоге отскочил к Чорлуке, который мощным ударом от линии вратарской вколотил его в сетку.

Ответный матч «Рубина» с «Локомотивом» состоится 23 февраля 2019 года в Казани.Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в паре «Краснодар» — «Ростов».