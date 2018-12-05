Фернандеш и Ротенберг — в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»

Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Запасные: Коченков, Сычев, Рыбус, Идову, Денисов, Ан. Миранчук, Фарфан, Смолов, Жемалетдинов, Тугарев, Михалик, Маргасов.
«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Навас, Сорокин, Уремович, Калинин, Байрамян, Могилевец, Подберезкин, Азмун.
Запасные: Джанаев, Коновалов, Цаллагов, Абдуллин, Камболов, Мухаметзянов, Шекари, Полоз, Сагитов.
Начало матча — в 19:30 мск.
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