«Краснодар» и «Ростов» назвали составы на кубковый матч

«Краснодер» сыграет в третьем комплекте формы
«Краснодар»
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Стоцкий, Каборе, Уткин, Классон, Браво, Игнатьев.
Запасные: Сафонов, Синицын, Спайич, Перейра, Марков, Сулейманов, Голубев, Петров, Мацукатов.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Хаджикадунич, Скопинцев, Салетрос, Майер, Юсупов, Ионов, Кьяртанссон.
Запасные: Абаев, Гулиев, Сигурдсон, Зуев, Шомуродов, Бобен, Логашов, Гацкан, Щадин.
Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0