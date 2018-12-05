Кононов: Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился настроем на матч 1|4 финала Кубка России против «Урала».

«У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане.

Против "Урала" проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится — увидим. У нас на данный момент стабильный состав.

Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях.

Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 5 декабря в 19:30 мск. 0