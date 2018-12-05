Кононов: Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже

Олег Кононов
«Спартак»
«У нас еще не так все гладко. То время, которое пройдено, изменило команду, в том числе психологически. Мы немного изменили игру в тактическом плане.
Против "Урала" проводим кубковый матч. Мы обязаны играть агрессивно, а как получится — увидим. У нас на данный момент стабильный состав.
Два дня, которые были даны на восстановление, прошли стабильно. Такой же период восстановления был у соперника, поэтому мы в равных условиях.
Кубок России очень важен для меня лично и для клуба тоже. Будем отдавать все силы в борьбе за трофей», — цитирует Кононова «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Урал» состоится 5 декабря в 19:30 мск. 0