Ибрагимович решил отказаться от перехода в «Милан»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»решил отказаться от перехода в, сообщает издание Expressen

Ранее в прессе сообщалось, что Ибрагимович раздумывает над предложением — итальянский клуб якобы рассматривал вариант с арендой 37-летнего шведа. Напомним, что форвард выступал за «россонери» с 2010 по 2012 год.

По информации источника, семья 37-летнего футболиста счастлива в Лос-Анджелесе и выступает против возвращения Ибрагимовича в Европу.

Также американский клуб заинтересован в том, чтобы удержать шведа, и намерен улучшить условия контракта с игроком.

Руководство «Гэлакси» готово предоставить нападающему статус «назначенного игрока», благодаря чему, согласно правилам, на него не будет распространяться установленный потолок зарплат в MLS.

В свою очередь, издание Sportitalia утверждало, что переход шведского форварда близок к срыву из-за разногласия клубов.

В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл 27 матчей в чемпионате MLS, стал автором 22 забитых мячей и отдал семь результативных передач.

Его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» действует до 31 декабря 2019 года. 0