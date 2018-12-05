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    Каррера рассказал о проблемах российских игроков

    Сборная России Футбол России Спартак
    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении сборной России в 2018 году.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Черчесов провел очень хорошую работу. Он упорно гнул свою линию в самые трудные периоды и оказался в итоге прав: команда пошла за ним. Мне кажется, что сборная Россия стала по-хорошему злее и мотивированнее, поверила в свои силы, чего ей частенько не хватало раньше. Если команда сможет удержать такой настрой в следующем году, то при наличии целого ряда техничных и острых игроков она должна составить компанию Бельгии на Евро-2020.

    Но стоит только футболистам возомнить, что они уже достигли Олимпа, вас ждут большие неприятности. Я заметил, что у русских игроков есть такая опасная черточка: достигнув какого-то серьезного результата, ребята нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать (или хотя бы не деградировать) и понимание того, что работать надо в два раза больше, а не меньше, чем раньше.

    Если вашему тренерскому штабу удастся совладать с этим вирусом, все будет хорошо. Ну и, конечно, надо пожелать и вашим тренерам, и самим игрокам, чтобы у них было поменьше травм, особенно серьезных», — приводит слова Карреры «Матч ТВ». 0

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