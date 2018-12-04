Вальверде: Пятое место Месси в голосовании за «Золотой мяч» — это абсурд

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал итоги голосования в борьбе за «Золотой мяч».

Напомним, 3 декабря в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча»- 2018. Первое место занял хавбек «Реала» Лука Модрич, второе — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье — нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

«Я не собираюсь оценивать то, что кто-то соответствует этому призу или нет. Мы поздравляем Модрича с "Золотым мячом". Но пятое место Месси — это абсурд», — приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что за всю карьеру Месси 5 раз становился обладателем «Золотого мяча». В последний раз аргентинец получал награду в 2015 году. 0