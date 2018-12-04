Рафинья перенёс операцию и выбыл на полгода

Рафинья Алькантара
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Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что травму бразилец получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).
Во второй половине минувшего сезона Рафинья выступал за «Интер» на правах аренды. Летом итальянский клуб имел право выкупить трансфер игрока, но не сумел сделать это из-за ограничения финансового фэйр-плей.
В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провёл пять матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2020 года. 0