Рафинья перенёс операцию и выбыл на полгода

Бразильский полузащитник «Барселоны»перенёс операцию по поводу травмы крестообразной связки колена.

Сроки восстановления футболиста составят около шести месяцев, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что травму бразилец получил в матче 13-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Во второй половине минувшего сезона Рафинья выступал за «Интер» на правах аренды. Летом итальянский клуб имел право выкупить трансфер игрока, но не сумел сделать это из-за ограничения финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 25-летний Рафинья провёл пять матчей в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 2020 года. 0