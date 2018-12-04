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    Модрич хотел бы завершить карьеру в «Реале»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич после вручения ему «Золотого мяча» рассказал о планах на будущее.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    «У меня осталось еще два года по контракту с "Реалом", надеюсь, что будет еще один. Клуб очень хорошо относится ко мне, и я бы хотел завершить свою карьеру в "Реале".

    Моя семья хорошо чувствует себя здесь, хочу продолжать наслаждаться футболом в этом великом клубе.

    Гризманн и Мбаппе поздравили меня с победой. Для меня это был год мечты», — цитирует Модрича Marca.

  • Модрич — обладатель «Золотого мяча»-2018
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    • Источник: Модрич станет обладателем «Золотого мяча»
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