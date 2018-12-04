Модрич хотел бы завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала»после вручения ему «Золотого мяча» рассказал о планах на будущее.

«У меня осталось еще два года по контракту с "Реалом", надеюсь, что будет еще один. Клуб очень хорошо относится ко мне, и я бы хотел завершить свою карьеру в "Реале".

Моя семья хорошо чувствует себя здесь, хочу продолжать наслаждаться футболом в этом великом клубе.

Гризманн и Мбаппе поздравили меня с победой. Для меня это был год мечты», — цитирует Модрича Marca.

Ранее Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона 2017/18, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА. 0