Серия А назвала лучшего игрока чемпионата Италии сезона 2017/18

Нападающийстал лучшим игроком Серии А по итогам сезона 2017/18, информирует Football Italia.

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Голосование проводилось Ассоциацией итальянских игроков. Аргентинец также получил приз за самый красивый гол и включен в символическую сборную 2018 года.

Символическая сборная Серии А 2018:

Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).

Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).

Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).

Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).

В сезоне-2017/18 Икарди принял участие в 34 матчах чемпионата Италии, в которых забил 29 голов и отдал две результативные передачи. 0