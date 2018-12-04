Серия А назвала лучшего игрока чемпионата Италии сезона 2017/18

Мауро Икарди
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Голосование проводилось Ассоциацией итальянских игроков. Аргентинец также получил приз за самый красивый гол и включен в символическую сборную 2018 года.
Символическая сборная Серии А 2018:
Вратарь: Алиссон («Рома»/ «Ливерпуль»).
Защитники: Канселу («Интер»), Кулибали («Наполи»), Кьеллини, Алекса Сандро (оба — «Ювентус»).
Полузащитники: Пьянич («Ювентус»), Милинкович-Савич («Лацио»), Наингголан («Рома»).
Нападающие: Дибала («Ювентус»), Икарди («Интер»), Иммобиле («Лацио»).
В сезоне-2017/18 Икарди принял участие в 34 матчах чемпионата Италии, в которых забил 29 голов и отдал две результативные передачи. 0