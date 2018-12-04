Ещенко заявил, что заканчивать карьеру не собирается

Защитник, которому было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, заявил, что не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.

«Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. Как доиграл матч с "Рапидом"? Сильной боли не было, нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду пять месяцев.

Но меня это не пугает. Конечно, обсуждали наши травмы с моим земляком Романом Зобниным. Рома провел в этом сезоне много напряженных матчей, наверное, организм просто вымотался. Кстати, на той неделе поздравил его с получением награды "Джентльмен года", — приводит слова Ещенко "Комсомольская правда — Иркутск".

В текущем сезоне Ещенко провел девять матчей за "красно-белых" и отметился одной результативной передачей. 0