ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен ВарламовНХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезоне
  • 08:49
    • Защитник «Флуминенсе» может перейти в «Спартак»
  • 08:37
    • Роббен покинет «Баварию» в конце сезона
  • 08:08
    • «Лейкерс» одержали третью победу подряд, «Даллас» победил «Клипперс»
  • 00:42
    • УЕФА создал третий еврокубковый турнир
  • 01:13
    • ПСЖ упустил победу над «Бордо» и впервые в сезоне потерял очки в Лиге 1
    Все новости спорта

    Тимофеев заявил о полной поддержке Глушакова

    Спартак Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Артем Тимофеев
    Артем Тимофеев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «У "Локомотива" хорошая команда, всегда играет в пас. Мы ожидали, что игра будет такой. Поверили в победу после финального свистка.

    Что касается Смолова, то в игре бывают удачи и неудачи. Сегодня удача была на нашей стороне. Я бы не пошел бить пенальти, потому что я не пенальтист.

    Мы стараемся играть на максимуме, выкладываемся, чтобы ни кричали болельщики. Надеюсь, сможем вернуть доверие болельщиков и все остальное. Их поддержка чувствуется в каждой игре. Бывают моменты, когда ты сконцентрирован на игре и ничего не слышишь.

  • «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
  • Читайте по теме

    • Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам "кричите" или "не кричите". Это их дело», — приводит слова Тимофеева «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью
  • 00:33
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Зенит»
  • 1.82
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» увезти три очка из Тулы?
  • «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеет ли «Салават Юлаев» реабилитироваться за поражения в последних матчах?
  • «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли «Наполи» продолжить беспроигрышную серию?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» победила «Вильярреал»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры Вчера в 22:390
  • 22:28
    • «Барселона» переиграла «Вильярреал» на «Камп Ноу»
  • 20:57
    • «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»
  • 09:16
    • Тимофеев заявил о полной поддержке Глушакова
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», ЦСКА не справился с «Ростовом»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Московское дерби, «Челси» против аутсайдера
  • 3.84
    •
  • 09:04
    • Нападающий «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на два матча
  • 08:19
    • Боломбой заменит Карасева в матче с Чехией
  • 02:00
    • Кононов: Это было настоящее дерби, где никто не хотел уступать
    Мохамед Салах Футбол Величайшие противостояния АПЛ: «МЮ» и «Ливерпуль» имеют много недоброжелателейПо ходу сезона чемпионат Англии радует интересными встречами Вчера в 14:570
  • 21:21
    • «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»
  • 20:32
    • Карпин: У ЦСКА был пенальти благодаря судье
  • 20:15
    • «Жирона» упустила победу над «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие