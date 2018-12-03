Тимофеев заявил о полной поддержке Глушакова

Полузащитник «Спартака»прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

«У "Локомотива" хорошая команда, всегда играет в пас. Мы ожидали, что игра будет такой. Поверили в победу после финального свистка.

Что касается Смолова, то в игре бывают удачи и неудачи. Сегодня удача была на нашей стороне. Я бы не пошел бить пенальти, потому что я не пенальтист.

Мы стараемся играть на максимуме, выкладываемся, чтобы ни кричали болельщики. Надеюсь, сможем вернуть доверие болельщиков и все остальное. Их поддержка чувствуется в каждой игре. Бывают моменты, когда ты сконцентрирован на игре и ничего не слышишь.

Вся команда поддерживает Глушакова. Не могу сказать болельщикам "кричите" или "не кричите". Это их дело», — приводит слова Тимофеева «Р-Спорт». 0