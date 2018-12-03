Источник: Модрич станет обладателем «Золотого мяча»

Известный журналиств своем твиттере сообщил имя победителя «Золотого мяча».

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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит 753 голоса и станет обладателем награды.

Второе место займет нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (476 голосов). Тройку лучших замкнет нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн (414).

Напомним, что с 2008 года «Золотой мяч» получила либо Роналду, либо нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4.

Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

Отметим, что информация источника пока подтверждается. Журнал France Football продолжил публиковать итоги голосования за титул обладателя «Золотого мяча».

19-е место из шорт-листа в 30 кандидатов разделили сразу три футболиста — Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Иван Ракитич из «Барселоны» и Серхио Рамос из «Реала».

Семнадцатое место разделили сразу два нападающих «Реала» — Карим Бензема и Гарет Бэйл. Серхио Агуэро стал 16-м, а Поль Погба — 15-м.

Ballon d'Or 2018:

1.Modric 753 pt

2.Cristiano 476

3.Griezmann 414

4.Mbappé 347

5.Messi 280

6.Salah 188

7.Varane 121

8.Hazard 119

9. De Bruyne 29

10.Kane 25

11.Kanté 24

12.Neymar 19

13.Suarez 17

14.Courtois 12

15.Pogba 9

16.Aguero 7

17.Bale, Benzema 6

19.Firmino, Rakitic, Ramos 4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 декабря 2018 г.

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