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    Источник: Модрич станет обладателем «Золотого мяча»

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    Известный журналист Танкреди Палмери в своем твиттере сообщил имя победителя «Золотого мяча».

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получит 753 голоса и станет обладателем награды.

    Второе место займет нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (476 голосов). Тройку лучших замкнет нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн (414).

    Напомним, что с 2008 года «Золотой мяч» получила либо Роналду, либо нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    В этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4.

    Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим футболистом 2018 года по версии ФИФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.

    Отметим, что информация источника пока подтверждается. Журнал France Football продолжил публиковать итоги голосования за титул обладателя «Золотого мяча».

    19-е место из шорт-листа в 30 кандидатов разделили сразу три футболиста — Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Иван Ракитич из «Барселоны» и Серхио Рамос из «Реала».

    Семнадцатое место разделили сразу два нападающих «Реала» — Карим Бензема и Гарет Бэйл. Серхио Агуэро стал 16-м, а Поль Погба — 15-м.

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