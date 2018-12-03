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    Защитник «Спартака» отправится на лечение в Рим

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    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прошел углубленное медицинское обследование, сообщает официальный сайт «красно-белых».

    Андрей Ещенко
    Андрей Ещенко
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    По его итогам у 34-летнего игрока обороны выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Ещенко получил повреждение в четверг в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом» (1:2).

    6 декабря Ещенко отправится в римскую клинику «Вилла Стюарт» в сопровождении руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова.

    В этом сезоне игрок провел за основной состав столичной команды 9 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. 0

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