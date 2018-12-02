Глушаков выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Мельгарехо, Глушаков, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Тимофеев, Игнатов, Ташаев, Джано, Попов, Самедов, Ломовицкий, Мелкадзе, Педро Роша.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Хеведес, Идову, Маргасов, Лысов, Баринов, Тарасов, Фернандеш, Тугарев, Эдер, Жемалетдинов.

Букмекеры в этом матче отдают преимущество «Спартаку». Коэффициент на его победу составляет 2.62, на победу «Локомотива» — 3.00, на ничью — 3.25. С прогнозом экспертов LiveSport.Ru можно ознакомиться здесь. 0