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    «Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Ханни с левого края дошёл до штрафной и аккуратно навесил в центр, Глушаков выскочил из-за спин защитников и в падении пробил головой мимо Гилерме.

    На 37-й минуте Ханни получил передачу на левом фланге и навесил в штрафную, Луис Адриано высоко завис в воздухе и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Локомотива».

    На 68-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Смолов получил передачу в штрафной, на паузе убрал Рассказова и пробил. А игрок «Спартака» лежа сыграл рукой, получив красную карточку за фол последней надежды.

    Фёдор Смолов с «точки» аккуратно пробил в нижний угол, но мяч попал в штангу и отскочил в сторону.

    Отквитать один мяч «Локо» сумел на 79-й минуте. Баринов из центрального круга сделал заброс к штрафной, Джефферсон Фарфан убежал от защитников, выскочил один на один и перебросил Реброва.

    После этого матча «Спартак» на 4-м месте, а «Локомотив» на 5-м — у команд по 25 очков.

    РПЛ. 16-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (2:0)
    Голы: Глушаков, 5 (1:0). Луиз Адриану, 37 (2:0). Фарфан, 79 (2:1)Нереализованный пенальти: Смолов, 69 (штанга)«Спартак»: Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Фернанду (Тимофеев, 42), Глушаков, Ханни (Петкович, 73), Луиз Адриану, Зе Луиш«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Фернандеш, 62), Рыбус, Фарфан, Денисов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Эдер, 77), СмоловПредупреждения: Денисов, 14. Чорлука, 45. Баринов, 58. Глушаков, 62Удаление: Рассказов, 67 (фол последней надежды)
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