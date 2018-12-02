«Спартак» в меньшинстве удержал победу над «Локомотивом»

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 16-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева. Ханни с левого края дошёл до штрафной и аккуратно навесил в центр, Глушаков выскочил из-за спин защитников и в падении пробил головой мимо Гилерме.

На 37-й минуте Ханни получил передачу на левом фланге и навесил в штрафную, Луис Адриано высоко завис в воздухе и пробил головой — мяч от штанги влетел в сетку ворот «Локомотива».

На 68-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. Смолов получил передачу в штрафной, на паузе убрал Рассказова и пробил. А игрок «Спартака» лежа сыграл рукой, получив красную карточку за фол последней надежды.

Фёдор Смолов с «точки» аккуратно пробил в нижний угол, но мяч попал в штангу и отскочил в сторону.

Отквитать один мяч «Локо» сумел на 79-й минуте. Баринов из центрального круга сделал заброс к штрафной, Джефферсон Фарфан убежал от защитников, выскочил один на один и перебросил Реброва.

После этого матча «Спартак» на 4-м месте, а «Локомотив» на 5-м — у команд по 25 очков.