Семин: Подарили «Спартаку» на праздник три очка

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Была интересная игра со стороны болельщиков. Судя по тому, как они реагировали на некоторых игроков.

Мы взяли просто на праздник подарили "Спартаку" три очка. Но действиями игроков я очень доволен, за исключением индивидуальных ошибок

Хорошо то, что Смолов взял ответственность на себя. Плохо, что он не забил. В какой-то момент Миранчуки не стали брать на себя ответственность.

Куда хуже, что он не забил момент в первом тайме. Но этот эпизод многое решил. Но забей он этот пенальти, мы могли бы выиграть этот матч», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0