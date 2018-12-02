Парфенов просил игроков не прижиматься к воротам в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Урала»рассказал о причинах поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«Прижались к своим воротам, хотя как раз акцентировали внимание игроков на том, что этого делать не нужно. Говорили, что с этой командой нужно максимально выше играть. Где-то подсели.

Получилось, что из игрового тонуса выпали: сыграли 23 ноября матч, через 10 дней — большая пауза. Посмотрим, по горячим следам тяжело разбирать. Тяжело, когда ты низко играешь с этой командой. Здесь только наша вина.

Будем тренироваться, будем прибавлять», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0