Ари выбыл из строя до конца года

Главный тренер «Краснодара»рассказал о травме нападающего команды Ари, полученной во время матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Сложнейший был матч. Благодарен ребятам за то, что они не отошли от своей игры. Соперник очень хорошо оборонялся, он быстро передвигался и действовал агрессивно. Во втором тайме начали терять силы. Но мы находили свободные зоны: так нам удалось забить гол, а потом увеличить преимущество.

Матч также был сложным, потому что по ходу игры мы потеряли Ари и Вандерсона — это два наших лидера. Тем не менее, мы добавили и смогли доиграть. У Ари проблемы с задней поверхностью бедра, а Вандерсона уже два дня беспокоит нерв. Скорее всего, Ари завершил свой футбольный год.

Мне показалось, что во втором тайме судья мог ставить стопроцентный пенальти, но решение было принято не в нашу сторону.

Сулейманов — герой матча? Нет, герои — вся команда. Буду только рад, если он и Игнатьев поборются за звание лучшего бомбардира», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». 0