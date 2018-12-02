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    Ари выбыл из строя до конца года

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о травме нападающего команды Ари, полученной во время матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

    Мурад Мусаев
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    «Сложнейший был матч. Благодарен ребятам за то, что они не отошли от своей игры. Соперник очень хорошо оборонялся, он быстро передвигался и действовал агрессивно. Во втором тайме начали терять силы. Но мы находили свободные зоны: так нам удалось забить гол, а потом увеличить преимущество.

    Матч также был сложным, потому что по ходу игры мы потеряли Ари и Вандерсона — это два наших лидера. Тем не менее, мы добавили и смогли доиграть. У Ари проблемы с задней поверхностью бедра, а Вандерсона уже два дня беспокоит нерв. Скорее всего, Ари завершил свой футбольный год.

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    • Мне показалось, что во втором тайме судья мог ставить стопроцентный пенальти, но решение было принято не в нашу сторону.

    Сулейманов — герой матча? Нет, герои — вся команда. Буду только рад, если он и Игнатьев поборются за звание лучшего бомбардира», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». 0

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