«Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

Фрагмент матча
twitter.com/LFC
Единственный мяч в этой встрече на 6-й минуте компенсированного времени игры забил нападающий Дивок Ориги.
«Ливерпуль» набрал 36 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 22 балла, занимает шестое место.
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Бернли», а «Эвертон» на своем поле встретится с «Ньюкасл».
АПЛ. 14-й тур
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)
Гол: Ориги, 90+6«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Шачири (Кейта, 71), Салах (Старридж, 75), Роберту Фирмину (Ориги, 84), Мане«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Лукман, 63), Гей, Андре Гомеш, Сигурдссон (Зума, 90+1), Бернард (Калверт-Льюин, 89), РишарлисонПредупреждения: Шачири, 33. Фабинью, 77. Гомез, 80. Андре Гомеш, 88. Сигурдссон, 90