«Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

В матче 14-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Фрагмент матча twitter.com/LFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч в этой встрече на 6-й минуте компенсированного времени игры забил нападающий Дивок Ориги.

«Ливерпуль» набрал 36 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 22 балла, занимает шестое место.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Бернли», а «Эвертон» на своем поле встретится с «Ньюкасл».