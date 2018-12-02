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    «Ливерпуль» вырвал победу в мерсисайдском дерби с «Эвертоном»

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    В матче 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 1:0.

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    Единственный мяч в этой встрече на 6-й минуте компенсированного времени игры забил нападающий Дивок Ориги.

    «Ливерпуль» набрал 36 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 22 балла, занимает шестое место.

    В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Бернли», а «Эвертон» на своем поле встретится с «Ньюкасл».

    АПЛ. 14-й тур
    «Ливерпуль» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)
    Гол: Ориги, 90+6«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Шачири (Кейта, 71), Салах (Старридж, 75), Роберту Фирмину (Ориги, 84), Мане«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Лукман, 63), Гей, Андре Гомеш, Сигурдссон (Зума, 90+1), Бернард (Калверт-Льюин, 89), РишарлисонПредупреждения: Шачири, 33. Фабинью, 77. Гомез, 80. Андре Гомеш, 88. Сигурдссон, 90
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