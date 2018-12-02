Гончаренко: Ничья с «Ростовом» — в пользу конкурентов

Главный тренер ЦСКАпосле матча 16-го тура РПЛ с(0:0) выразил мнение, что его команда была ближе к победе.

«0:0 в пользу конкурентов. Получилась бескомпромиссная игра, было много единоборств и подборов.

Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти, да и после имели шансы.

Хорошо сыграли в защите — "Ростов" создавал остроту в основном после стандартов, у них много высокорослых игроков.

Когда ты проигрываешь подбор, совершаешь необоснованные выносы, когда находишься без давления, вот это у нас особенно в первом тайме просматривалось.

А почему команда должна быть уставшей? Если проследить команды, выступающие в еврокубках, то игры в Лиге чемпионов отличаются высокими скоростями и задают такой же темп команде. У нас было 4 дня паузы между матчами, и странно было бы ожидать какой-то усталости.

Чалову надо было дать некоторую паузу, у него был крайне напряженный график и в клубе, и в сборных. Нисимура в целом сыграл неплохо, может не всегда попадал в какие-то атакующие моменты», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0