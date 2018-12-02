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    Гончаренко: Ничья с «Ростовом» — в пользу конкурентов

    ЦСКА Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0) выразил мнение, что его команда была ближе к победе.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «0:0 в пользу конкурентов. Получилась бескомпромиссная игра, было много единоборств и подборов.

    Во втором тайме мы были ближе к победе, но не реализовали пенальти, да и после имели шансы.

    Хорошо сыграли в защите — "Ростов" создавал остроту в основном после стандартов, у них много высокорослых игроков.

    Когда ты проигрываешь подбор, совершаешь необоснованные выносы, когда находишься без давления, вот это у нас особенно в первом тайме просматривалось.

    А почему команда должна быть уставшей? Если проследить команды, выступающие в еврокубках, то игры в Лиге чемпионов отличаются высокими скоростями и задают такой же темп команде. У нас было 4 дня паузы между матчами, и странно было бы ожидать какой-то усталости.

    Чалову надо было дать некоторую паузу, у него был крайне напряженный график и в клубе, и в сборных. Нисимура в целом сыграл неплохо, может не всегда попадал в какие-то атакующие моменты», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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