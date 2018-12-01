Эмери: «Арсеналу» нужно продолжить набирать очки и прогрессировать

Главный тренерпрокомментировал предстоящий матч 14 тура АПЛ против

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«Каждый матч, включая и дерби с "Тоттенхэмом", отличается друг от друга. Мы хотим написать новую историю нашего противостояния с "Тоттенхэмом". Для них это первый матч против меня и моего тренерского штаба во главе "Арсенала".

Мы хотим также показать хорошую игру и заряженность. Я участвовал в подобных матчах, когда работал в Испании и Франции. Сейчас я хочу прочувствовать эту игру вместе с нашими болельщиками на "Эмирейтс". Нас ждет невероятная атмосфера на стадионе. Мы хотим победить. Да, это дерби, но это также и матч за три очка. Нам нужно продолжить набирать очки и прогрессировать с точки зрения турнирной таблицы», — приводит слова Эмери Sky Sports.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало встречи в 17:05 по мск. 0