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    Эмери: «Арсеналу» нужно продолжить набирать очки и прогрессировать

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч 14 тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    «Каждый матч, включая и дерби с "Тоттенхэмом", отличается друг от друга. Мы хотим написать новую историю нашего противостояния с "Тоттенхэмом". Для них это первый матч против меня и моего тренерского штаба во главе "Арсенала".

    Мы хотим также показать хорошую игру и заряженность. Я участвовал в подобных матчах, когда работал в Испании и Франции. Сейчас я хочу прочувствовать эту игру вместе с нашими болельщиками на "Эмирейтс". Нас ждет невероятная атмосфера на стадионе. Мы хотим победить. Да, это дерби, но это также и матч за три очка. Нам нужно продолжить набирать очки и прогрессировать с точки зрения турнирной таблицы», — приводит слова Эмери Sky Sports.

    Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало встречи в 17:05 по мск. 0

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