Рейнгольд: «Спартак» еще ниже уровнем, чем «Рапид»

Бывший игрокпрокомментировал поражение «красно-белых» от венского(1:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«Общие впечатления печальные, конечно. "Спартак" хоть и провёл первый тайм на более-менее неплохом уровне, но если брать матч в целом — команда игру провалила! "Спартак" во втором тайме просто встал, в плане физики игроки еле двигались. Почему Кононов, наблюдая за тем, как команда разваливалась в центральной зоне и просто встала, не предпринял никаких действий для изменения ситуации? Он что, ожидал, что игроки сами очнутся? Я в шоке от решений тренера в этом матче! Команда уже доигрывает сезон, что ли?! Или Кононов сам был в шоке от игры команды и поэтому застыл в бездействии?!

Такая отвратительная игра всей команды, кроме, возможно, Андрея Ещенко, который честно и профессионально делал свою работу. А остальные просто вышли отдыхать! Увидев игру Артёма Тимофеева, я подумал, что, наверное, мне пора заканчивать говорить о футболе. Ну просто ноль! Хотел бы задать ему простой вопрос: "Молодой человек, ты зачем на поле вышел?" В "Спартаке" одни скандалы, команда в плохой форме, ну побегай ты в этот момент, прояви инициативу, ну что-нибудь создай. Ноль! Ноль! И как о молодёжи после увиденного говорить? На поле нужно выходить и показывать свою состоятельность.

"Спартак" проиграл восьмой команде чемпионата Австрии, которая еле ползала. Это ужас вообще! Я смотрю на австрийцев и думаю: "Боже мой! Мы кому проиграли?" Получается, что "Спартак" ещё ниже уровнем, чем "Рапид", — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.

Положение команд перед заключительным туром: "Вильярреал" — 7 очков, "Рапид" (Австрия) — 7, "Рейнджерс" — 6, "Спартак" — 5. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре 13 декабря "Спартак" сыграет в гостях с "Вильярреалом", "Рапид" примет "Рейнджерс". 0