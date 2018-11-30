ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Рубин»«Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова
  • 22:56
    • «Краснодар» одержал волевую победу над «Акхисаром» в Лиге Европы
  • 22:47
    • «Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 20:45
    • «Спартак» проиграл «Рапиду» на «Открытие Арене»
  • 01:00
    • «Челси» разгромил ПАОК, Жиру оформил дубль
  • 00:49
    • Российские гандболистки обыграли француженок на старте ЧЕ
    Все новости спорта

    Мусаев: Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей

    Краснодар Футбол России Лига Европы
    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после победы над турецким «Акхисаром» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Долго раскачивались и входили в игру, не хватало движения, совершали много потерь. Пропустили со стандарта, далее улучшили свое движение.

    Считаю, на Ари был пенальти. После перерыва увеличили темп игры, прибавили в остроте, как следствие, забили два мяча. Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше.

    Может поле было хуже, чем обычно из-за погоды. А в чаше было не так ветрено, -3 или -4 градуса. Это никак не повлияло.

    Не хватало людей в фазе атаки, мало принимали мячей между линиями. Куэва играл низко, как и Ари, поэтому нам нужно было добавить людей впереди.

    Выпустили Игнатьева вместо Стоцкого. По позиции вышел Шапи, который традиционно хорошо выходит. Плюс поберегли Ари, который без замен играет в последних матчах.

    Классон восстанавливается после повреждения в сборной. У него сейчас еще есть трудности с работой с мячом. Шансы 50 на 50, что он выйдет играть в матче с "Уралом".

    По ресурсам. Основной момент сейчас — психология. Мы не должны думать о конце года или тяжелом графике. Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей.

    Нужно хорошо восстанавливаться, нельзя жаловаться. Надо выходить и не жалеть себя, чтобы добиться максимального результата.

    Вратари все здоровы. Крицюк уже в общей группе 2 тренировки провел. Менять ничего не стали, потому что Сафонов провел хорошие матчи. Но все рвутся в бой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться
  • Вчера в 15:30
    •
  • Прогноз
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон»
  • 2.20
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» Кучерова и Сергачева прервет рекордную серию побед «Баффало»
  • «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Ак Барс» или «Локомотив» — чья серия побед прервется в очной встрече?
  • «Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Потерпит ли «Динамо» второе за сезон поражение в Казани?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Магнитка» — «Салават» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября Вчера в 22:220
  • 22:27
    • Кононов: «Спартаку» нужно немного опуститься на землю
  • 22:16
    • «Авангард» уверенно победил «Автомобилист»
  • 21:11
    • Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
    «Локомотив» Футбол Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Галатасараем» Вчера в 02:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Кононов побеждать со «Спартаком»?
  • 2.64
    •
  • 00:34
    • Семак: Тяжелая победа, рад, что вышли в евровесну
  • 00:24
    • Мусаев: Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей
  • 22:40
    • Кюбауэр: Победа «Рапида» получилась заслуженной
    Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане Футбол Они решают. Топ-5 атакующих трио ЕвропыОт Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса 28/11/2018 в 21:580
  • 20:58
    • Во время матча «Спартак» — «Рапид» фанат напал на Глушакова
  • 17:39
    • Полиция подготовила ходатайства о продлении ареста Кокорина и Мамаева
  • 17:12
    • «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Глушакова
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие