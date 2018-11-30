Мусаев: Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей

Старший тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после победы над турецким(2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Долго раскачивались и входили в игру, не хватало движения, совершали много потерь. Пропустили со стандарта, далее улучшили свое движение.

Считаю, на Ари был пенальти. После перерыва увеличили темп игры, прибавили в остроте, как следствие, забили два мяча. Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше.

Может поле было хуже, чем обычно из-за погоды. А в чаше было не так ветрено, -3 или -4 градуса. Это никак не повлияло.

Не хватало людей в фазе атаки, мало принимали мячей между линиями. Куэва играл низко, как и Ари, поэтому нам нужно было добавить людей впереди.

Выпустили Игнатьева вместо Стоцкого. По позиции вышел Шапи, который традиционно хорошо выходит. Плюс поберегли Ари, который без замен играет в последних матчах.

Классон восстанавливается после повреждения в сборной. У него сейчас еще есть трудности с работой с мячом. Шансы 50 на 50, что он выйдет играть в матче с "Уралом".

По ресурсам. Основной момент сейчас — психология. Мы не должны думать о конце года или тяжелом графике. Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей.

Нужно хорошо восстанавливаться, нельзя жаловаться. Надо выходить и не жалеть себя, чтобы добиться максимального результата.

Вратари все здоровы. Крицюк уже в общей группе 2 тренировки провел. Менять ничего не стали, потому что Сафонов провел хорошие матчи. Но все рвутся в бой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0