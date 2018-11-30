Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Оливье Жиру
premierleague.com
В число претендентов вошли: форвард «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш, а также нападающий «Бешикташа» Джермейн Ленс.
Жиру отметился дублем в матче с ПАОК (4:0), также два мяча на счету Фернандеша в игре с «Карабахом» (6:1), Ленс забил два мяча и отдал одну передачу во встрече с «Сарпсборгом» (3:2), а Чалханоглу записал на свой счет гол в матче с «Дюделанжем» (5:2).
Кто Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 ноября 2018 г.
⭐️ Хакан Чалханоглу
⭐️ Оливье Жиру
⭐️ Бруну Фернандеш
⭐️ Джермейн Ленс
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