Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам пятого тура группового этапа.

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В число претендентов вошли: форвард «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш, а также нападающий «Бешикташа» Джермейн Ленс.

Жиру отметился дублем в матче с ПАОК (4:0), также два мяча на счету Фернандеша в игре с «Карабахом» (6:1), Ленс забил два мяча и отдал одну передачу во встрече с «Сарпсборгом» (3:2), а Чалханоглу записал на свой счет гол в матче с «Дюделанжем» (5:2).

Кто Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы?

⭐️ Хакан Чалханоглу

⭐️ Оливье Жиру

⭐️ Бруну Фернандеш

⭐️ Джермейн Ленс

Голосуй! ➡ https://t.co/fqxhbkrZlI pic.twitter.com/fa2tqB3ndg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 ноября 2018 г.

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