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    Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Лига Европы
    УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам пятого тура группового этапа.

    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
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    В число претендентов вошли: форвард «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, хавбек «Спортинга» Бруну Фернандеш, а также нападающий «Бешикташа» Джермейн Ленс.

    Жиру отметился дублем в матче с ПАОК (4:0), также два мяча на счету Фернандеша в игре с «Карабахом» (6:1), Ленс забил два мяча и отдал одну передачу во встрече с «Сарпсборгом» (3:2), а Чалханоглу записал на свой счет гол в матче с «Дюделанжем» (5:2).

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