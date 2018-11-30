ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • 22:03
    • «Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге
  • 21:37
    • «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд
  • 21:24
    • «Рубин» не удержал победный счет в матче с «Динамо»
  • 21:07
    • Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений

    Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Спартак Футбол России Календарь Серии А
    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что пока у него нет предложений о работе.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Также специалист поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в Серии А.

    «Возвращение на тренерскую скамью? Пока ходят разные слухи, ничего серьезного нет.

    Что касается чемпионата Италии, "Наполи" не должен сдаваться. Надо попытаться набрать как можно больше очков, рассчитывая, что "бьянконери" допустят ошибку.

    Догнать "Ювентус" — нелегкая задача, но неаполитанцы должны постараться выиграть все матчи», — цитирует Карреру Calcio Napoli 24.

    Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной
  • 24/11/2018 в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Ювентус»
  • 2.10
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выберется ли «Фортуна» из зоны вылета?
  • «Фортуна» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Волки» прервуют безвыигрышную серию в Уэльсе
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Как ставить, чтобы было точно
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Рубин» Футбол «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на ГлушаковаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом» 00:100
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября 09:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 21:53
    • «Витязь» в овертайме одолел «Слован»
  • 20:13
    • Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира
  • 20:04
    • Полузащитник «Баварии» забил лучший гол недели в Лиге чемпионов
    «Магнитка» — «Салават» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября Вчера в 22:220
  • 13:44
    • «Барселоне» интересен защитник «Зенита»
  • 13:27
    • ФИФА может ограничить аренду игроков с 2020 года
  • 13:13
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие