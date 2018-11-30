Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений

Бывший главный тренер «Спартака»сказал, что пока у него нет предложений о работе.

Также специалист поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в Серии А.

«Возвращение на тренерскую скамью? Пока ходят разные слухи, ничего серьезного нет.

Что касается чемпионата Италии, "Наполи" не должен сдаваться. Надо попытаться набрать как можно больше очков, рассчитывая, что "бьянконери" допустят ошибку.

Догнать "Ювентус" — нелегкая задача, но неаполитанцы должны постараться выиграть все матчи», — цитирует Карреру Calcio Napoli 24.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. 0