«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе чемпиона мира

на официальном сайте сообщил, что испанский нападающийв скором времени покинет клуб.

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36-летний нападающий отработает до конца свой контракт с командой, который истекает 31 декабря, после чего уйдет из клуба. В ближайшее время Вилья должен объявить, где он продолжит игровую карьеру.

Футболист стал игроком «Нью-Йорк Сити» в 2014 году. Он забил 80 голов в 124 матчах МЛС. В Европе форвард известен по выступлениям за «Валенсию» (2005-2010), «Барселону» (2010-2013) и мадридский «Атлетико» (2013-2014).

За сборную Испании он провел 98 матчей, в которых забил 59 мячей. В составе национальной командой Вилья выиграл Евро-2008 и чемпионат мира-2010. 0