Тухель: Победа над «Ливерпулем» создаcт особую атмосферу на следующие несколько недель

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»прокомментировал победу над(2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

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«Это был наш последний шанс показать, что мы можем успешно играть с командами уровня "Ливерпуля". Мы играли очень энергично, действовали как команда, много работали на поле. Мы выиграли очень важную игру.

Я очень горд тем, что наши болельщики могли видеть, что мы играем, как настоящая команда. Очень сложно защищаться против Салаха, Мане и Фирмино.

Но каждый игрок был готов отработать за своего партнера. Именно с таким отношением можно было победить "Ливерпуль". Это большой шаг вперед для нас.

В фазе обороны мы играли по схеме 4-4-2. Без мяча нам нужны были сразу два "шестых номера" — Маркиньос и Верратти.

Но только один из них должен был атаковать. Поэтому, когда мы владели мячом, Марки опускался ниже, и мы переходили на игру в три защитника плюс один "опорник".

Это был важный опыт. Игроки устали, но гордятся собой и чувствуют себя отлично. Эта победа может создать особую атмосферу на следующие несколько недель.

В перерыве было очень важно забыть о пенальти и снова сосредоточиться на игре. Нужно было сказать: считайте, что сейчас 0:0, и надо начинать все заново. Команда показала характер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0