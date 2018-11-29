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    Тухель: Победа над «Ливерпулем» создаcт особую атмосферу на следующие несколько недель

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель
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    «Это был наш последний шанс показать, что мы можем успешно играть с командами уровня "Ливерпуля". Мы играли очень энергично, действовали как команда, много работали на поле. Мы выиграли очень важную игру.

    Я очень горд тем, что наши болельщики могли видеть, что мы играем, как настоящая команда. Очень сложно защищаться против Салаха, Мане и Фирмино.

    Но каждый игрок был готов отработать за своего партнера. Именно с таким отношением можно было победить "Ливерпуль". Это большой шаг вперед для нас.

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    • В фазе обороны мы играли по схеме 4-4-2. Без мяча нам нужны были сразу два "шестых номера" — Маркиньос и Верратти.

    Но только один из них должен был атаковать. Поэтому, когда мы владели мячом, Марки опускался ниже, и мы переходили на игру в три защитника плюс один "опорник".

    Это был важный опыт. Игроки устали, но гордятся собой и чувствуют себя отлично. Эта победа может создать особую атмосферу на следующие несколько недель.

    В перерыве было очень важно забыть о пенальти и снова сосредоточиться на игре. Нужно было сказать: считайте, что сейчас 0:0, и надо начинать все заново. Команда показала характер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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