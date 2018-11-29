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    «Наполи» взял верх над «Црвеной Звездой»

    «Наполи» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Итальянский «Наполи» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (3:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Хозяева открыли счет на 11-й минуте — Мертенс с углового навесил во вратарскую, Максимович головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Марек Гамшик расстрелял пустой угол ворот.

    А на 33-й минуте итальянцы провели атаку левым флангом. Руис получил передачу на ход и прострелил в штрафную, а Дрис Мертенс выскочил из-за спин защитников и пробил мимо Боряна.

    На 52-й минуте Гамшик из глубины сделал заброс вперёд, Мертенс на скорости убежал от защитников, выскочил один на один и пробил в верхний угол.

    Отквитать один мяч белградцам удалось на 57-й минуте. Марин красиво развернулся перед штрафной и сделал передачу вразрез, Эль-Фарду Бен Набуан оказался один перед воротами и пробил точно в дальний угол.

    Группа С: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. ПСЖ — 8. 3. «Ливерпуль» — 0, 4. «Црвена Звезда» — 4.

    По итогам 5-го тура «Црвена Звезда» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» и «ПСЖ» гарантировали себе как минимум третье место в турнирной таблице группы и путёвку в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Группа C
    «Наполи» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:1 (2:0)
    Голы: Хамшик, 11 (1:0). Мертенс, 33 (2:0). Мертенс, 52 (3:0). Бен Набуан, 57 (3:1)«Наполи»: Оспина, Альбиоль (Хюсай, 46), Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хамшик, Аллан, Руис, Кальехон (Рог, 86), Мертенс, Инсинье (Зелиньски, 77)«Црвена Звезда»: Борьян, Родич, Бабич, Дегенек, Гобелич, Крстичич, Симич (Эбесилио, 77), Марин, Бен Набуан, Срнич (Йованчич, 64), Стоилькович (Йовелич, 46)Предупреждения: Крстичич, 45+4. Йованчич, 75. Гобелич, 81. Хюсай, 89
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