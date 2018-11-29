«Наполи» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:1, обзор голов

Итальянскийодержал победу над сербской(3:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте — Мертенс с углового навесил во вратарскую, Максимович головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Марек Гамшик расстрелял пустой угол ворот.

А на 33-й минуте итальянцы провели атаку левым флангом. Руис получил передачу на ход и прострелил в штрафную, а Дрис Мертенс выскочил из-за спин защитников и пробил мимо Боряна.

На 52-й минуте Гамшик из глубины сделал заброс вперёд, Мертенс на скорости убежал от защитников, выскочил один на один и пробил в верхний угол.

Отквитать один мяч белградцам удалось на 57-й минуте. Марин красиво развернулся перед штрафной и сделал передачу вразрез, Эль-Фарду Бен Набуан оказался один перед воротами и пробил точно в дальний угол.

Группа С: 1. «Наполи» — 9 очков, 2. ПСЖ — 8. 3. «Ливерпуль» — 0, 4. «Црвена Звезда» — 4.

По итогам 5-го тура «Црвена Звезда» досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» и «ПСЖ» гарантировали себе как минимум третье место в турнирной таблице группы и путёвку в Лигу Европы.