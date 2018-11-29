Полузащитник «Интера» из-за травмы может пропустить матч с «Ромой»

Полузащитникрискует не сыграть в матче 14-го тура чемпионата Италии против

«Думаю, появление Раджи в матче с "Ромой" маловероятно. У него снова возникли проблемы с лодыжкой и мышечный дискомфорт. Он плохо бежал и избегал нагрузки на лодыжку.

Возможно, я мог понять это раньше и исправить все ранней заменой. Он хромал. Я допустил ошибку, выпустив его на поле, но перед игрой мы говорили с медиками и самим футболистом, и всё было нормально», — цитирует главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти Football Italia.

Напомним, Наингголан получил травму в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1) и был заменен в конце первого тайма.

Матч «Рома» — «Интер» состоится в Риме 2 декабря и начнется в 22:30 по мск. 0