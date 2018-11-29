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    Кюбауэр: Победа «Рапида» получилась заслуженной

    Лига Европы Спартак Футбол России
    Главный тренер «Рапида» Дитмар Кюбауэр прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Дитмар Кюбауэр
    Дитмар Кюбауэр
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    «Я доволен игрой и результатом, активностью нашей команды. Победа получилась заслуженной.

    Ребята наградили себя этой победой. Мы были активнее и заслужили этот результат, хоть и вырвали победу только в самой концовке.

    Когда результат 2:1, и команда показывает хорошую игру, настроение иное. Сегодня можно было почувствовать менталитет "Рапида". Команда до последнего верила, что может завоевать победу.

    Если есть возможность усилить команду такими заменами, как Шваб, это всегда хорошо. Фанаты "Рапида" думали, что все должны играть по 90 минут.

    Но решение было другое, и оно в итоге оказалось верным. Оба наших мяча были инициированы теми, кто вышел на замену.

    Почему "Рапид" очень плохо играет в национальном чемпионате? Главная причина — календарь, все игры идут одна за одной. А у нас нет возможности такой ротации, как у того же "Ред Булла".

    Это немного объясняет нашу текущую позицию в бундеслиги. Мы сделаем все возможное, чтобы в итоге отобраться в еврокубки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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