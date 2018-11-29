«Краснодар» — «Акхисар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва, Стоцкий, Вандерсон, Ари.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Голубев, Перейра, Окриашвили, Игнатьев, Сулейманов.

«Акхисар Беледиеспор»: Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер, Сержиньо, Маню, Барбоза.

Запасные: Ерал, Озтурк, Келеш, Атасевен, Гюлер, Айик.

«Краснодар», набрав 9 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J, «Акхисар Беледиеспор» (0) — последнее.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.21, на успех «Акхисара» — 16.00, на ничью — 7.30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0