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    Кононов: «Спартаку» нужно немного опуститься на землю

    Спартак Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Рапида» (1:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Олег Кононов
    Олег Кононов
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    «Хотел бы сказать хорошие слова в адрес "Рапида". Команда активно играла все 90 минут, не случайно, что они забили в самой концовке.

    Что касается нас, то мы играем заключительный матч в Испании, и только победа нам может что-то принести. Сегодня еще посмотрим, как сыграет "Рейнджерс".

    Есть разбалансированность. Если мы играем с давлением, с игрой, где мы чаще вступаем в прессинг и в контрпрессинг, то многое зависит от полузащитников.

    Если наши фланги и два центральных нападающих совместно выполняют работу и в атаке, и в обороне, тогда нагрузка распределяется поровну.

    Сегодня так получилось, что мне пришлось делать замены на флангах, потому что Ханни и Мельгарехо были не так активно, как хотелось бы.

    Мы будем разбирать это. Возможно, сказалось, что мы проводим более интенсивные тренировки, ем ранее, у нас другие требования.

    Возможно, не перестроились. Сегодня так сложилось. Мы пропустили два гола после двух моментов, я больше не помню других моментов у своих ворот.

    Мы хотим видеть более атакующую игру, нам хотелось бы больше остроты у чужих ворот, отсюда должны быть голы. А у нас за второй тайм один момент, когда игрок "Рапида" вынес мяч из пустых ворот.

    Я бы поспорил на счет "уничтожения". Уничтожения никакого не было. Это футбол, сейчас любая команда может выиграть у любой.

    Возьмите Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это — футбол. Здесь надо играть в такой футбол, который ты хочешь видеть. И не важно, играет против тебя "Барселона" или "Рапид". И над с уважением относиться к любому сопернику.

    Игра была ничейной, если брать голевые моменты и ее ход. Возможно, они были чуть активнее, когда мы теряли мячи. Но голевых моментов они не создавали.

    Этот вопрос интересен в другому. Нужно немного опуститься на землю. Не могу сказать, что между чемпионатами России и Австрии большая пропасть. И что там кто-то гораздо слабее клуба из нашего чемпионата», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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