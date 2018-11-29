Кононов: «Спартаку» нужно немного опуститься на землю

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Хотел бы сказать хорошие слова в адрес "Рапида". Команда активно играла все 90 минут, не случайно, что они забили в самой концовке.

Что касается нас, то мы играем заключительный матч в Испании, и только победа нам может что-то принести. Сегодня еще посмотрим, как сыграет "Рейнджерс".

Есть разбалансированность. Если мы играем с давлением, с игрой, где мы чаще вступаем в прессинг и в контрпрессинг, то многое зависит от полузащитников.

Если наши фланги и два центральных нападающих совместно выполняют работу и в атаке, и в обороне, тогда нагрузка распределяется поровну.

Сегодня так получилось, что мне пришлось делать замены на флангах, потому что Ханни и Мельгарехо были не так активно, как хотелось бы.

Мы будем разбирать это. Возможно, сказалось, что мы проводим более интенсивные тренировки, ем ранее, у нас другие требования.

Возможно, не перестроились. Сегодня так сложилось. Мы пропустили два гола после двух моментов, я больше не помню других моментов у своих ворот.

Мы хотим видеть более атакующую игру, нам хотелось бы больше остроты у чужих ворот, отсюда должны быть голы. А у нас за второй тайм один момент, когда игрок "Рапида" вынес мяч из пустых ворот.

Я бы поспорил на счет "уничтожения". Уничтожения никакого не было. Это футбол, сейчас любая команда может выиграть у любой.

Возьмите Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это — футбол. Здесь надо играть в такой футбол, который ты хочешь видеть. И не важно, играет против тебя "Барселона" или "Рапид". И над с уважением относиться к любому сопернику.

Игра была ничейной, если брать голевые моменты и ее ход. Возможно, они были чуть активнее, когда мы теряли мячи. Но голевых моментов они не создавали.

Этот вопрос интересен в другому. Нужно немного опуститься на землю. Не могу сказать, что между чемпионатами России и Австрии большая пропасть. И что там кто-то гораздо слабее клуба из нашего чемпионата», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0