Клопп: «Ливерпуль» должен провести особенный матч с «Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов от ПСЖ (1:2).

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«Матч начался так, как я ожидал. Очень интенсивно и бурно. ПСЖ забил дважды, выиграв подбор, и это очень неприятно. Затем мы больше контролировали игру, отдали все силы — итог матча не был ясен до самого конца.

Соперник хорошо перестроился во втором тайме, устранив разрывы в центре поля, которые там были до перерыва. В трёх-четырёх моментах мы могли сыграть лучше. Они забивали, а мы принимали не лучшие решения.

Теперь мы должны провести особенный матч с "Наполи". Если мы сделаем это, то заслужим выход в плей-офф. Если нет — значит нет. 11 декабря у нас будет настоящий финал на "Энфилде", — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. 0