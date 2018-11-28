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    Врба: 45 минут назад Лига Европы была очень далеко, а теперь — очень близко

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    Главный тренер «Виктории» Павел Врба прокомментировал волевую победу над ЦСКА (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

    Павел Врба и Виктор Гончаренко
    Павел Врба и Виктор Гончаренко
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    «Да, в самом начале мы сделали существенную ошибку. Начали игру не с той стороны, в эпизоде с пенальти, и это повлияло на весь тайм.

    Хотя к концовке тайма мы смогли прийти в себя, мы начали владеть мячом, и в итоге заработали пенальти, который не реализовали к сожалению.

    Удачно то, что мы смогли второй тайм начать в том же стиле, что и закончили первый. Забили оба мяча мы не без доли удачи, нов итоге выиграли.

    ЦСКА сегодня не хватило удачи, возможно в ответ, когда они забили в концовке первого матча, который получался у нас.

    То, насколько этот матч важен для моей карьеры, мы узнаем через две недели. 45 минут назад Лига Европы была очень далеко, а теперь — очень близко.

    Мне нечего менять в своей точке зрения. В России хорошая лига, интересный футбол, собраны хорошие футболисты.

    После сегодняшней победы буду вспоминать с еще большим удовольствием, хотя и до этого воспоминания были неплохие», — приводит слова Врба «Спорт-Экспресс». 0

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