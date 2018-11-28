«Тоттенхэм» — «Интер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Лиги чемпионов группе B

«Тоттенхэм»: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс — Ламела, Алли, Моура — Кейн.

Запасные: Гассанига, Роуз, Сон, Дайер, Уокер-Питерс, Льоренте, Эриксен.

«Интер»: Ханданович — Д’Амброзио, Де Врей, Шкриниар, Асамоа — Весино, Брозович — Политано, Наингголан, Перишич — Икарди.

Запасные: Паделли, Мартинес, Кейта, Раноккья, Валеро, Миранда, Кандрева.

Букмекеры в матче отдают предпочтение хозяевам поля — на их победу коэффициент около 1.75. Виктория гостей оценивается в 5.0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч с коэффициентом 3.10.

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