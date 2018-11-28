Созин: ЦСКА хватило только на стартовый отрезок матча

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФСпрокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Викторией» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

«ЦСКА играл в футбол только 25 минут. Команды хватило только на стартовый отрезок матча. В остальное время чехи были сильнее. Они атаковали, прессинговали, создавали больше моментов, были острее и организованнее.

Наверняка сейчас зазвучат голоса о том, что, мол, не повезло и игра могла сложиться иначе. Кто-то будет сетовать по поводу момента, который возник у Бекао на последней минуте. Но не нужно искать отговорки! Надо с сожалением признать закономерность этого поражения. Видимо, пока молодой и неокрепший состав ЦСКА не готов стабильно играть на таком высоком уровне, как Лига чемпионов. Конечно, посыпать голову пеплом тоже не стоит. Команде нужно двигаться вперёд, потенциал у "армейцев" есть», — цитирует Созина «Чемпионат».

«Виктория», благодаря этой победе, опередила ЦСКА в турнирной таблице группы G, поднявшись на третье место. 0