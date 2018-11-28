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    «Реал» обыграл «Рому» и вышел в плей-офф с первого места в группе

    «Рома» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал победу над римской «Ромой» (2:0) в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Лучший момент уже в компенсированное к первому тайму время имела «Рома» — Дженгиз Ундер из вратарской бил в упор без помех, но не попал в створ.

    Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Ольсен не смог далеко мяч выбить от своей штрафной, Фасио головой сыграл, но получилось на Гарета Бэйла, который оказался перед вратарём и закатил мяч в угол ворот.

    А на 59-й минуте, уже во второй волне контратаки мадридцев Бензема сделал скидку во вратарскую, а Лукас Васкес ударом в касание удвоил преимущество гостей в счёте.

    В другом матче группы G московский ЦСКА на своем поле уступил чешской «Виктории» — 1:2.

    «Реал» набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе. «Рома» с 9 очками вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

    «Виктория» набрала 4 очка и поднялась на 3-е место, ЦСКА с 4 очками опустился на четвертую строчку.

    Лига чемпионов. Группа G
    «Рома» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:2 (0:0)
    Голы: Бэйл, 47 (0:1). Васкес, 59 (0:2)«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Юндер, Кристанте, Н`Зонзи (Чорич, 64), Эль-Шаарави (Клайверт, 22), Шик, Дзаньоло (Карсдорп, 69)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Льоренте, Кроос, Модрич (Вальверде, 80), Васкес, Бэйл (Асенсио, 84), Бензема (Диас, 77)Предупреждения: Модрич, 21. Дзаньоло, 42. Варан, 90+4
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