«Рома» — «Реал»: счет матча 0:2, обзор голов

Мадридскийодержал победу над римской(2:0) в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 1000 Фрибет для всех Забрать!

Лучший момент уже в компенсированное к первому тайму время имела «Рома» — Дженгиз Ундер из вратарской бил в упор без помех, но не попал в створ.

Счет в матче был открыт на 47-й минуте. Ольсен не смог далеко мяч выбить от своей штрафной, Фасио головой сыграл, но получилось на Гарета Бэйла, который оказался перед вратарём и закатил мяч в угол ворот.

А на 59-й минуте, уже во второй волне контратаки мадридцев Бензема сделал скидку во вратарскую, а Лукас Васкес ударом в касание удвоил преимущество гостей в счёте.

В другом матче группы G московский ЦСКА на своем поле уступил чешской «Виктории» — 1:2.

«Реал» набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе. «Рома» с 9 очками вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

«Виктория» набрала 4 очка и поднялась на 3-е место, ЦСКА с 4 очками опустился на четвертую строчку.