Солари: «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов

Сантьяго Солари
skysports.com
«Нам было важно перевернуть страницу, и команда это сделала. Каждый игрок показал сплочённость и персональную ответственность. Матч длится 90 минут, у "Ромы" был великолепный шанс в конце первого тайма из-за нашей ошибки, которую мы уже обсудили в раздевалке. Во второй половине игры мы выступили лучше.
Является ли "Реал" фаворитом Лиги чемпионов? Это всегда так благодаря нашей истории. Неважно, как мы играли сегодня или в другой день, все зависит от 115 лет существования этого клуба. "Реал" будет фаворитом до тех пор, пока хотя бы одна команда не подберётся к нам по количеству трофеев», — цитирует Солари Calciomercato24.com.
Напомним, что «Королевский клуб» после этой победы гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. 0