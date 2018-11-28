Солари: «Реал» всегда будет фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу своей команды в Риме (2:0) и оценил возможность «сливочных» выиграть Лиги чемпионов в этом сезоне.

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«Нам было важно перевернуть страницу, и команда это сделала. Каждый игрок показал сплочённость и персональную ответственность. Матч длится 90 минут, у "Ромы" был великолепный шанс в конце первого тайма из-за нашей ошибки, которую мы уже обсудили в раздевалке. Во второй половине игры мы выступили лучше.

Является ли "Реал" фаворитом Лиги чемпионов? Это всегда так благодаря нашей истории. Неважно, как мы играли сегодня или в другой день, все зависит от 115 лет существования этого клуба. "Реал" будет фаворитом до тех пор, пока хотя бы одна команда не подберётся к нам по количеству трофеев», — цитирует Солари Calciomercato24.com.

Напомним, что «Королевский клуб» после этой победы гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. 0