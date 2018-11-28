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    «ПСВ» — «Барселона». Футбол онлайн, трансляция, составы

    ПСВ — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.11.2018)

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    В 23:00 в матче группы B Лиги чемпионов начнётся матч «ПСВ» — «Барселона».

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    Составы команд:

    «ПСВ»: Йерун Зут, N.Viergever, Даниэль Швааб, Angelino, Denzel Dumfries, Гастон Перейра, Йоррит Хендрикс, Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Люк Де Йонг.

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Ousmane Dembele.

    Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «ПСВ» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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