ПСВ — Барселона. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.11.2018)

Составы команд:
«ПСВ»: Йерун Зут, N.Viergever, Даниэль Швааб, Angelino, Denzel Dumfries, Гастон Перейра, Йоррит Хендрикс, Hirving Lozano, Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Люк Де Йонг.
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсинью, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артуро Видаль, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Ousmane Dembele.
Предыдущий матч соперников: «Барселона» — «ПСВ» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.