«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль»: счет 2:1 после первого тайма

Французскийобыгрывает английский(2:1) после первого тайма домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 13-й минуте открыли парижане. Мбаппе прострелил с левого края чужой штрафной в центр, где рикошетом от Ван Дейка мяч отлетел на ногу Бернату. Хуан продвинулся ближе к центру и точно пробил в противоход голкиперу в ближний угол ворот.

А на 37-й минуте Мбаппе на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где Кавани в упор пробил во вратаря, но первым на добивание поспел Неймар, уверенно переправив мяч в сетку ворот.

В добавленное к первому тайму время в ворота ПСЖ был назначен пенальти — Ди Мария нарушил правила против Садио Мане в своей штрафной. Джеймс Милнер уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

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В другом матче группы С итальянский «Наполи» на своем поле ведет в матче с сербской «Црвеной Звездой» — 2:0.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте — Мертенс с углового навесил во вратарскую, Максимович головой сделал скидку на дальнюю штангу, а Марек Гамшик расстрелял пустой угол ворот.

А на 33-й минуте итальянцы провели атаку левым флангом. Руис получил передачу на ход и прострелил в штрафную, а Дрис Мертенс выскочил из-за спин защитников и пробил мимо Боряна. 0