Прохазка: Матч с ЦСКА мог стать худшим в моей карьере

Полузащитник «Виктории»прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(2:1).

Прохазка не реализовал пенальти в концовке первого тайма, но в начале второго забил гол с игры и помог своей команде победить со счетом 2:1.

«Я почувствовал себя очень плохо после того, как не забил пенальти. Но команда меня поддержала. Я очень счастлив, что мы смогли забить еще и вырваться вперед.

Я понял, что смогу помочь команде ещё больше. Это большая победа. Мой гол был немного странный, и я даже не был уверен, что это был гол. Очень эмоциональная игра.

Это мог быть худший матч в моей карьере, но сейчас это один из самых лучших», — передает слова полузащитника Sport24.ru.

В заключительном туре армейцы 12 декабря сыграют в гостях с «Реалом», а «Виктория» в тот же день на своем поле примет «Рому». 0