Моуринью сообщил, что де Хеа хочет остаться в «МЮ»

Главный тренерпосле победы в матче пятого тура Лиги чемпионов над «Янг Бойз» (1:0) заявил, что голкипер «красных дьяволов»не планирует покидать команду.

«Он лучший вратарь в мире, и если мы хотим оставаться большим клубом, нужно, чтобы у нас в составе были лучшие игроки в мире. Я знаю, что он хочет остаться, а его агент будет рад сделать то, что хочет клиент. Я также знаю, что руководство хочет, чтобы он остался и работает над этим. Надеюсь, все стороны придут к согласию», — приводит слова Моуринью пресс-служба «МЮ».

Напомним, де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году и с тех пор в составе английского клуба выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. 0