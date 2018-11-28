«Манчестер Юнайтед» — «Янг БойзВаленсия»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над швейцарским— 1:0.

Фрагмент матча twitter.com/manutd 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч хозяева забили на первой компенсированной минуте. Лукаку в штрафной «Янг Бойз» сыграл на Маруана Феллайни, который подработал себе первым касанием, а вторым касанием отправил сферу в сетку ворот.

В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле победил «Валенсию» — 1:0.

«Ювентус» с 12 очками возглавляет группу Н, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

На втором месте «МЮ» с 10 очками, который также обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Третья строчка и путевка в Лигу Европы у «Валенсии» — 6 очков. «Янг Бойз» с 1 очком замыкает таблицу.