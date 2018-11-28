ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Виктория»ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
  • 22:47
    • ЦСКА проиграл «Виктории», почти лишившись шансов на Лигу Европы
  • 01:04
    • «Бавария» разгромила «Бенфику», лишив ее шансов на выход в плей-офф
  • 00:58
    • «Лион» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 00:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Янг Бойз», отправив «Валенсию» в Лигу Европы
  • 00:53
    • «Шахтер» вырвал победу у «Хоффенхайма»
    Все новости спорта

    «МЮ» вырвал победу у «Янг Бойз», отправив «Валенсию» в Лигу Европы

    «Манчестер Юнайтед» — «Янг БойзВаленсия»: счет матча 1:0, обзор голов

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над швейцарским «Янг Бойз» — 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный мяч хозяева забили на первой компенсированной минуте. Лукаку в штрафной «Янг Бойз» сыграл на Маруана Феллайни, который подработал себе первым касанием, а вторым касанием отправил сферу в сетку ворот.

    В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле победил «Валенсию» — 1:0.

    «Ювентус» с 12 очками возглавляет группу Н, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    На втором месте «МЮ» с 10 очками, который также обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Третья строчка и путевка в Лигу Европы у «Валенсии» — 6 очков. «Янг Бойз» с 1 очком замыкает таблицу.

    Лига чемпионов. Группа H
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:0 (0:0)
    Гол: Феллаини, 90+1«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Мата, 72), Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Матич, Фред (Погба, 65), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 64), Рэшфорд«Янг Бойз»: фон Балльмоос, фон Берген (Гарсия, 46), Бенито, Мбабу, Камара, Сулеймани (Фасснахт, 66), Соу, Эбишер, Лаупер, Нсаме (Нгамале, 83), АссалеПредупреждения: Матич, 22. Камара, 48. Бенито, 61. Валенсия, 72
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре
  • 02:12
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Галатасарай»
  • 1.65
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монреаль» и «Каролина» могут сыграть в открытый хоккей
  • «Монреаль» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Оренбург» продолжит успешную домашнюю серию
  • «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ак Барс» обыграет «Торпедо» в основное время
  • «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Виктория» Футбол ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» проиграла «Реалу»Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:170
  • 23:36
    • ЦСКА не заслужил положительного итога, заявил Гончаренко
  • 22:47
    • «Аякс» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 21:40
    • Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября Вчера в 08:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 00:28
    • Прохазка: Матч с ЦСКА мог стать худшим в моей карьере
  • 00:21
    • Губник считает «Лужники» лучшим стадионом в мире
  • 00:20
    • Бийол: «Виктрия» наказала нас за неиспользованные шансы
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 01:430
  • 20:38
    • Финал Кубка Либертадорес перенесут за пределы Аргентины
  • 20:21
    • «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в Уфе
  • 20:02
    • АЕК и «Аякс» огласили составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие