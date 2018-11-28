«Манчестер Юнайтед» — «Янг БойзВаленсия»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Единственный мяч хозяева забили на первой компенсированной минуте. Лукаку в штрафной «Янг Бойз» сыграл на Маруана Феллайни, который подработал себе первым касанием, а вторым касанием отправил сферу в сетку ворот.
В другом матче группы Н туринский «Ювентус» на своем поле победил «Валенсию» — 1:0.
«Ювентус» с 12 очками возглавляет группу Н, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
На втором месте «МЮ» с 10 очками, который также обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Третья строчка и путевка в Лигу Европы у «Валенсии» — 6 очков. «Янг Бойз» с 1 очком замыкает таблицу.
Лига чемпионов. Группа H
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:0 (0:0)
Гол: Феллаини, 90+1«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Мата, 72), Смоллинг, Джоунс, Шоу, Феллаини, Матич, Фред (Погба, 65), Марсьяль, Лингард (Лукаку, 64), Рэшфорд«Янг Бойз»: фон Балльмоос, фон Берген (Гарсия, 46), Бенито, Мбабу, Камара, Сулеймани (Фасснахт, 66), Соу, Эбишер, Лаупер, Нсаме (Нгамале, 83), АссалеПредупреждения: Матич, 22. Камара, 48. Бенито, 61. Валенсия, 72